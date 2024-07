Jean Paulo Campos abre intimidade e revela se flerta nas redes sociais

Em entrevista à TV CARAS, durante o CARAS Inverno em Campos do Jordão, o ator Jean Paulo Campos confessa sobre paquera nas redes sociais

Na última quarta-feira, 10, começou mais uma temporada de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. O ator Jean Paulo Campos (21) foi um dos convidados dessa nova edição. Em entrevista à TV CARAS, ele abre sua intimidade e confessa sobre sua vida amorosa. O artista revela que recebe cantadas nas redes sociais e menciona como lida com os comentários.

Por conta do seu talento, Jean Paulo Campos tem chamado atenção com o seu trabalho como ator, mas sua vida pessoal também está movimentada. O artista comenta que recebe bastante cantadas nas redes sociais, mas é reservado e não costuma flertar nos ambientes digitais.

"Recebo, recebo muita cantada [nas redes sociais], geralmente elas são relacionadas à Carrossel muito assim, que eu me lembre. Eu não sou muito de responder as cantadas no direct do Instagram. Não é muito minha vibe. É mais legal ver a pessoa pessoalmente".

E não é só paquera que Jean Paulo Campos recebe nas redes sociais, o ator menciona que alguns internautas tem costume de mandar nudes para ele: "Tinha uma época que vinha bastante, isso é ruim porque você vai responder os fãs e já abria as fotos. Não costumo guardar não".

REVELAÇÃO!

A ex-BBB Beatriz Reis (24) e o ator Jean Paulo Campos se encontraram na temporada CARAS Inverno e descobriram que possuem algo em comum no passado. Ela contou que já fez figuração em uma série na qual ele atuou quando era criança.

Bia contou que foi figurante da série Patrulha Salvadora, do SBT, e ele ficou surpreso com a revelação. "Eu ganhei 50 reais e fiz figuração. Eu lembro do Jean passando com a direção, pequenininho, e eu lá atrás”, disse ela.

A ex-BBB, Beatriz Reis e o ator Jean Paulo Campos vão curtir as atrações da temporada CARAS Inverno em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, nos próximos dias. Fique ligado nas redes sociais da CARAS para acompanhar todos os detalhes.

