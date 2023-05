Jayme Matarazzo leva o autocuidado para novo projeto da Globo: 'Onda fit'

Ator Jayme Matarazzo será uma das estrelas de Sereno, podcast especial do Globoplay sobre saúde mental e autocuidado

O ator Jayme Matarazzo (37) é o mais novo integrante do universo dos podcasters. Nesta quarta-feira, 3, o artista estreou o podcast Sereno, novo projeto original da plataforma Globoplay, onde ele vai abordar temas como saúde mental e autocuidado.

Anunciado como uma "série em audio", Sereno chega como o objetivo de ajudar os ouvintes a encontrarem o equilíbrio e o estado contemplativo da mente, reunindo autocuidado e relaxamento. A produção também contará com a presença de outros famosos como Mateus Solano e Nicolas Prattes.

"Cuidar da mente é a nova onda fit", disse o artista em declaração à CARAS, que completou afirmando que o convite para participar o podcast veio como um sinal para ele investir mais nos cuidados com sua saúde mental.

"Quando chegou o convite para participar de ‘Sereno’, foi quase um sinal da vida dizendo realmente o quanto é importante essa busca pela paz e pelo equilíbrio da mente e da alma", disse ele.

Jayme disse que o podcast será importante para ajudar aqueles que têm uma rotina agitada. "Nem sempre a gente consegue ter uma rotina de meditação, mas consigo entender que na busca pelo meu espaço, mesmo em ação ou em atividade, tento manter uma meditação viva e mais ampla", contou.

Produção original Globoplay, Sereno conta com sonorização da Pipoca Sound. Além da plataforma de streaming da TV Globo, o primeiro do podcast também estará disponível de forma gratuita em todas as plataformas de áudio.

Sereno marca o retorno de Jayme à Rede Globo. Isso porque no final do ano passado ele encerrou seu contrato com a emissora após 13 anos. Em seu perfil do Instagram, ele anunciou a decisão aos admiradores.

"Esse mês começou de uma maneira diferente, e hoje eu queria dividir com vocês essa nova página na minha linda história de 13 anos com a TV Globo (sem contar mais 24 onde eu passeava e já bagunçava por lá). Depois de muitas histórias já contadas e muitos momentos incríveis juntos, decidimos não renovar o contrato de exclusividade e a partir de agora faremos contratos por obra certa, e isso é muito legal, pelo fato de podermos continuar seguindo com vários projetos juntos, mas também podendo abraçar muitas oportunidades que estão por vir!", disse ele.