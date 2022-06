Jarbas Homem de Mello exibe 'expectativa X realidade' de momento romântico com Claudia Raia

Jarbas Homem de Mello mostrou a expectativa e a realidade de um momento romântico que viveu com Claudia Raia

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 14h15

No último domingo, 5, Jarbas Homem de Mello (52) decidiu usar suas redes sociais para exibir a expectativa e a realidade do final de semana romântico que viveu com Claudia Raia (55).

O ator publicou um clique antigo, onde ele e a amada aparecem curtindo uma praia paradisíaca no verão, usando roupas de banho estilosa, em contraponto a foto mais recente deles, onde eles estavam todos encasacados, curtindo o frio, usando looks estilosos de inverno.

Na legenda, ele apenas escreveu: "Expectativa | Realidade", mostrando que o casal é muito mais fã do calor do que do frio.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Casal lindo e estiloso!", disse um. "Maravilhosos!", falou outro. "Que casal!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de expectativa X realidade de Jarbas Homem de Mello e Claudia Raia: