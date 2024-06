Jaquelline Grohalski comemora 30 anos em ótima fase: 'Amando essa minha nova versão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski celebra suas três décadas de vida e adianta próximos projetos na carreira

Nesta sexta-feira, 14, a influenciadora Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15, da Record TV, completa 30 anos de idade. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista celebra o atual momento de sua vida e reforça que está em ótima fase: "Amando essa minha nova versão".

Jaquelline ganhou notoriedade do grande público em 2018 ao participar do Big Brother Brasil, mas foi no ano passando quando topou integrar o elenco do reality A Fazenda 15 que a influenciadora recebeu ainda mais admiradores e conquistou uma legião maior de fãs. Ela compartilha que é grata por passar por esses dois caminhos.

"O mundo dá muitas voltas, o BBB foi muito importante para eu estar aqui hoje, só tenho a agradecer por onde eu passei, mas hoje eu falo de boca cheia eu amo e agradeço muito a Record e A Fazenda por essa oportunidade incrível", declara.

Durante a conversa, Jaquelline reforça que está tão realizada com o atual momento de sua vida que brinca se na idade do sucesso, fazendo menção a um filme muito famoso: "É literalmente o que o filme De Repente 30 diz, 30 anos a idade do sucesso, estou amando essa minha nova versão", analisa a campeã da Fazenda 15.

Com relação aos seus próximos projetos na carreira, Jaquelline Grohalski não pode dar muitos detalhes, mas garante que novidades estão a caminho: "Abri um mercado recentemente, estamos em andamento para abrir o 2 mercado da mesma franquia, estou investido na minha carreira financeira e da moda, em breve vocês saberão mais, sobre um possível lançamento, de marcas", finaliza.

ANO DE MUDANÇAS

Nesta sexta-feira, 14, a influenciadora Jaquelline Grohalski surpreendeu os seguidores ao compartilhar nas redes sociais algumas fotos de seu novo visual. Ela, que estava morena até então, decidiu mostrar cliques onde aparece com fios longos e escuros.

Em conversa com a CARAS Brasil, Jaquelline esclarece que está apenas usando lace, pois se ama morena. Apesar disso, ela garante que ama mudanças e que nesses 30 anos de idade não poderia ser diferente.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JAQUELLINE GROHALSKI: