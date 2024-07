Jaquelline Grohalski reencontra a mãe e avalia eliminação de AGC: 'Muito forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline Grohalski, ex-BBB e campeã de A Fazenda, comenta participação da mãe no reality show A Grande Conquista

Jaquelline Grohalski (30) venceu A Fazenda 15 e faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão. No entanto, o mesmo não aconteceu com a sua mãe, Geni Grohalski (48) em A Grande Conquista. A matriarca foi a nova eliminada do reality show da Record, com 15,27% dos votos para permanecer no jogo em uma berlinda tripla.

Nesta quinta-feira, 11, filha e mãe se reencontraram após quase três meses. Em entrevista à CARAS Brasil, Jaquelline descreve o retorno de Geni como um momento esperado. "Estava com muita saudade dela. Tava contando os dias para vê-la", afirma.

"Acho que ela foi até onde ela conseguiu seguiu. O jogo é individual e o público sempre analisa tudo. Eu assistindo de fora só tenho a dizer que ela foi muito forte de estar ali pois foi algo bem diferente. Talvez faltou um pouco de posicionamento que todo jogo tem que ter, porém ela fez o que era bom pra ela e conforme ela foi vivendo", opina a ex-BBB.

Apesar da eliminação faltando menos de 10 dias para a grande final, Geni conquistou milhares de fãs e admiração da filha. "Muito bom, primeiro reality dela e saiu poucos dias antes de acabar. A dinâmica do reality é babado mais ela foi corajosa e se permitiu viver."

Jaque conta que a mãe sempre quis participar de um reality show. O desejo de Geni se intensificou após a passagem da filha pelo BBB 18, em que foi a segunda eliminada. A ex-AGC se inspirou na herdeira para conseguir encarar o confinamento.

"Eu amei, minha mãe sempre foi muito fã de reality e saber que ela participou e realizou isso, fiquei muito feliz. Os sonhos da minha família também são os meus. Ver ela ganhando provas, sendo desafiada a conviver com pessoas diferentes, foi muito legal. Ela se permitindo nas festas, coração tá cheio de gratidão", comemora.

