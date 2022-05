Jão lamenta morte de sua avó: "Uma dor esquisita"

O cantor Jão compartilhou uma foto ao lado da sua avó que faleceu neste dia 3

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 21h28

Nesta terça-feira, 3, Jão (27) anunciou em seu Instagram o falecimento de sua avó. O cantor escreveu uma legenda emocionante em uma foto sua com a vó.

"Hoje perdi minha vó. Uma dor esquisita, que eu não sei lidar ou falar sobre, mas acho que ela ficaria feliz se vocês vissem essa foto linda dela", escreveu em seus stories o cantor que performou no Lollapalooza.

Atualmente, Jão está viajando pelo Brasil com a turnê do seu álbum "Pirata" com hits como a canção Idiota.

O ator Cauã Reymond (41) também compartilhou a notícia do falecimento de sua avó neste dia 3. "Foi e sempre será uma das maiores inspirações a seguir", escreveu o ator.

Confira aqui a postagem de Jão

Reprodução: Instagram