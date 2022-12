Janja, mulher de Lula, confirma que posse do presidente terá 20 atrações, como Pabllo Vittar e Duda Beat

Janja, mulher do presidente eleito, divulga lista de apresentações que irá acontecer no dia da posse de Lula

Nesta quarta-feira, 30, Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja (56), mulher do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (77), confirmou que a posse do amado como presidente do Brasil terá a presença de 20 artistas, virando um ‘Lulapalloza’, como chamaram os internautas, fazendo referência à famoso festival.

Durante uma conversa com jornalistas, divulgada pelo Estadão, Janja confirmou que Pabllo Vittar (29), Duda Beat (35), entre outras atrações musicais, irão fazer apresentações no dia 1º de janeiro, em Brasília, onde ocorrerá a posse.

Como dito pela futura primeira-dama, os artistas que já confirmaram suas presenças, além dos já citados, são Baiana System, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Os Gilsons, Chico Cesar, Luedji Luna, Teresa Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Almério, Maria Rita e Valesca Popozuda.

“Eu, pessoalmente, entrei em contato com Gilberto Gil. Ele está no Catar, fiz o convite e estou aguardando a confirmação. Fiz o convite a Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida. Então, estamos aguardando essas respostas que, com certeza, vão se confirmar e teremos uma grande festa no dia 1º”, comentou, no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde ocorre o governo de transição.

De acordo com o Estadão, serão erguidos dois palcos em Brasília. Eles foram batizados de “Palco Gal Costa” e “Palco Elza Soares”, homenageando à memória de duas grandes cantoras importantes que nos deixaram neste ano.

Janja relembra cartas trocadas com Lula

Em entrevista para o Fantástico, onde falou sobre sua vida e sobre Lula, Janja relembrou que trocou cartas com o presidente eleito, durante o período em que ele ficou detido, época em que o relacionamento dos dois começou.“Esperança e muito amor. Tem muitas cartas muito felizes e tem muitas cartas muito tristes, porque realmente teve momentos muito difíceis desses 580 dias”, disse ela.