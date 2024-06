Janja Lula reage ao ver vitória de Claudia Sheinbaum no México

Janja Lula escreve mensagem para celebrar a vitória de Claudia Sheinbaum na eleição da presidência do México: ‘Vitória significativa’

A primeira-dama do Brasil, Janja Silva, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, celebrou a vitória de Claudia Sheinbaum na eleição da presidência do México com um post especial. No Instagram, ela fez questão de destacar a trajetória profissional de Claudia e também a importância de sua conquista na eleição, já que é a primeira mulher eleita para o cargo de presidente do país latino-americano.

"Começando a semana com uma ótima notícia! O México elegeu nesse domingo sua primeira Presidenta. Claudia Sheinbaum é cientista (Dra em Engenharia Ambiental) e política, e tem mais de 20 anos de trabalho na aplicação de seus conhecimentos na construção e implantação de políticas públicas. Apesar dos desafios e da violência nesse ciclo eleitoral, Claudia conquistou uma vitória significativa e seguirá, com a confiança do povo mexicano, trabalhando no combate a pobreza e a violência em seu país. Sua experiência na área ambiental pode ser impulsionadora da transformação de seu país para o enfrentamento da crise climática", disse ela.

E completou: "O México é um país grandioso e importantíssimo em nossa região. Com uma ampla história de luta de seu povo, e principalmente das mulheres mexicanas, esse novo capítulo nos inspira e fortalece na luta por mais mulheres na política. Parabenizo as mexicanas e mexicanos e desejo sucesso à nova Presidenta @claudia_shein. Viva a democracia!".

