Janja é entrevistada por Poliana Abritta e Maju Coutinho

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 18h24

Na tarde desta segunda-feira, 7, as apresentadoras Poliana Abritta e Maju Coutinho, do programa 'Fantástico', da TV Globo, compartilharam em suas redes sociais um registro da primeira entrevista de Janja, que está prestes a se tornar a primeira dama do Brasil. Rosângela Silva, a Janja, é esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Na legenda da postagem, Poliana escreveu: "Eu e @majucoutinhoreal viemos a São Paulo conhecer pessoalmente e conversar com @janjalula, a primeira-dama do Brasil a partir de 1° de janeiro de 2023. É a primeira entrevista dela! Uma conversa franca e importante. Com compromissos e leveza. Uma mulher de presença forte e constante que caminha ao lado de @lulaoficial. Você vai ver domingo, no @showdavida".

Vale lembrar, que as gravações foram realizadas nesta segunda-feira, 7, e a entrevista irá ao ar no próximo domingo, dia 13, a partir das 20h30.

VEJA A FOTO DE POLIANA ABRITTA E MAJU COUTINHO AO LADO DE JANJA: