Jaine Cassu, a influenciadora que saiu da roça e se tornou destaque nas redes

"Eu comecei a divulgar minha rotina e meus treinos no Instagram. Aos poucos as pessoas começaram a compartilhar que eu as inspirava a treinar e manter os seus treinos. Simplesmente aconteceu", comenta.

Participando de diversos campeonatos de fisiculturismo no âmbito nacional, Jaine explica como mantém o seu dia a dia. "Além do que posto nas redes, eu tento ser eu mesma 100% do tempo. Inclusive, meu estilo de vida é esse. Ser simples, direta e fazer as coisas com muito amor e empatia", revela.