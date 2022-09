Jade Picon surge com look todo preto em dia na praia

Jade Picon aproveita folga das gravações da novela Travessia, da Globo, para relaxar em uma praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 17h35

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon aproveitou um momento de folga nesta quarta-feira, 7, para relaxar em uma praia no Rio de Janeiro. Ela foi flagrada com um look todo preto, composto por shorts, biquíni e casaco, enquanto caminhava pelo local.

A estrela interagiu com os fãs que a reconheceram na praia e tirou fotos.

Atualmente, Jade Picon está envolvida com as gravações da novela Travessia, nova trama das 9 da Globo. A novela estreia em outubro, logo após o fim de Pantanal.

LEO PICON SE DECLARA PARA JADE PICON

O empresário Leo Picon (26) emocionou os fãs na tarde deste sábado, 13, ao escrever uma declaração para a irmã, a modelo Jade Picon (20). O modelo publicou uma foto da ex-BBB, que estará em Travessia, nova novela da TV Globo.

No texto, publicado no Instagram Stories, o loiro descreveu toda a relação e apoio da sua irmandade com a atriz e disse: "Eu te amo minha princesa Jade Picon. Enquanto você dorme aqui do meu lado, penso em todas as fases e transformações das nossas vidas. Tudo que passamos, cada lugar e situação que estivemos e nossa cumplicidade e união seguem intactas no nosso DNA", começou ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!