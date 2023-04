Jade Picon sensualiza em vídeo e deixa seguidores apaixonados: ‘Me amostrando’

Atriz e influenciadora Jade Picon arranca elogios e deixa corações derretidos ao mostrar toda sua beleza

Nesta sexta-feira, 28, a atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) decidiu mexer com os corações dos internautas! Em suas redes sociais, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 compartilhou um vídeo sensualizando para as lentes da câmera, mostrando toda sua beleza e seu rosto completamente sem defeitos, dando ênfase em seu olhar penetrante de seus lindos olhos verde.

“Nada não, só me amostrando mesmo”, brincou a influenciadora digital, que atualmente vive a personagem Chiara, na no novela das nove da emissora carioca de televisão Globo, Travessia, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A musa fez altos carões ao se gravar antes de sair de casa, mostrando também seu look para enfrentar o frio.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da atriz, que deixou diversos corações completamente derretidos de tão apaixonados pela perfeição da beleza da jovem influenciadora digital.

“Pode se amostrar, porque você só dá orgulho, mocinha! Além de papai do céu ter caprichado mesmo”, exaltou uma das mais de milhões de seguidoras da atriz. “Dá uma chance para low profile?”, brincou um outro, fazendo referência aos usuários de internet que não são famosos. “Se amostra mesmo, princesa! Porque depois de tudo que você passou, você merece muito”, exclamou uma terceira internauta.

Além dos mais de milhares de emojis de carinhas de apaixonados, corações de todos as cores possíveis e palminhas, enviados para enaltecer ainda mais a beleza exuberante de Jade Picon, que está em reta final de sua personagem na novela do horário nobre da vênus prateada.

Veja a publicação compartilhada pela influenciadora digital e atriz Jade Picon mostrando toda sua beleza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



Gloria Perez fala sobre atuação de Jade Picon

A escritora da trama, Gloria Perez, falou sobre a atuação da novata Jade Picon e a comparou com Grazi. “Os testes mostraram que Jade tinha potencial e que valia a pena arriscar. É uma menina muito focada, determinada, estudiosa. Jogou-se por inteiro em aprender, em buscar a personagem. Vai fazer carreira, sim”, deixou claro.

“Há sempre um espaço para rostos novos. Mas também há sempre uma má recepção do público a quem apareceu primeiro no BBB, como aconteceu com a Grazi. Hoje você pode ver como eram injustas as críticas que ela recebeu naquela estreia", afirmou.