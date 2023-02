Jade Picon se pronuncia após boatos de affair com José Loreto: ''Usado contra mim''

Influencer Jade Picon desabafa após rumores de beijos em José Loreto e Enzo Celulari no Carnaval e diz que está acostumada com fake news

A influenciadora digital Jade Picon (21) usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 23, para bater um papo e responder curiosidades de seus seguidores.

Ao abrir caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram, ela recebeu a pergunta de um internauta que quis saber se tiveram muitas fake news envolvendo seu nome.

Recentemente, a atriz, que vive a personagem Chiara na novela das nove, Travessia, foi alvo de boatos de que teria beijado José Loreto (38), que terminou o namoro recentemente com Rafa Kalimann (28), em um camarote na Sapucaí durante o Carnaval. Também rolaram rumores de que ficou com Enzo Celulari (25). A famosa explicou que apesar de estar acostumada com notícias falsas sobre ela, tem receio em dar entrevistas.

"Não precisa nem de Carnaval para ter fake news envolvendo o meu nome. Já me acostumei. Por isso que muitas vezes sou receosa em dar uma entrevista, participar de podcast... Porque tudo é usado contra mim. Não estou me vitimizando, mas dá uma canseira. Já apanhei tanto. Não tem o que fazer", disparou a ex-BBB.

Ao legendar o post, Jade ainda escreveu: "Ossos do ofício... Chega um momento que você já passou por tanta coisa que você desmorona ou se fortalece. Eu escolho a segunda opção".

Ao ser questionada se está gostando da experiência como atriz, ela respondeu: "Amando, de verdade. E espero que a Chiara seja a primeira de muitas."

Em seu Instagram, Jade ainda compartilhou série de registros dos bastidores da trama das 21h, em que aparece ao lado de Humberto Martins (61), que interpreta seu pai, Guerra, Chay Suede (30), Drica Moraes (53) e Renata Tobelem.

Confira a resposta de Jade Picon sobre os rumores de beijo em José Loreto:

BBB 23: Bruna Griphao diverte ao recriar cena de Jade Picon em 'Travessia'

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, a atriz Bruna Griphao (23) divertiu os brothers ao recriar uma cena de Jade Picon na novela das nove da TV Globo, Travessia!

Em conversa com confinados na área externa, na madrugada desta sexta-feira, 24, a artista brincou ao "fanficar" uma discussão com Domitila Barros, inspirada em uma cena da personagem da influenciadora digital, Chiara, na trama de Gloria Perez, quando ela foi tirar satisfação com seu pai, Guerra (Humberto Martins) sobre a relação com Ari (Chay Suede).

"O pezinho de Jade Picon", comentou Gabriel Santana. Imitando a personagem e adaptando ao contexto do programa comandado por Tadeu Schmidt, na sequência, Bruna disparou, aos risos: "Você não vai flopar minha história com o Fredão, Domitila", referindo-se a Fred Nicácio.

