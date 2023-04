Jade Picon revela qual sua preferência na hora de escolher pretendente: “Tem que ter!”

A atriz Jade Picon abriu a intimidade e revelou o que leva em consideração na hora de se relacionar; veja

Musa acessível! A atriz Jade Picon (21), que interpreta Chiara na novela 21h, da TV Globo, usou suas redes sociais na última quarta-feira, 12, para interagir e responder algumas perguntas dos seguidores, junto da amiga Nina.

Sincerona, ela abriu o coração ao ser questionada sobre sua preferência na hora de escolher um pretendente para se relacionar."Prefre loiro ou moreno?", indagou um internauta.

Sem papas na língua, a artista confessou: "Eu não acho que tem que ter essa". Em seguida, revelou: "Ah, sei lá, prefiro olhar para outras coisas que isso, não tenho mesmo uma preferência, não algo que me chame mais atenção", completou.

Nina, também entrou na brincadeira e respondeu. “Moreno, total, 100%”. Sem hesitar, Jade entregou. “A Nina gosta também é de novinho”, disse ela aos risos.

Ainda recentemente Jade Picon compartilhou com os fãs alguns detalhes dos bastidores de Travessia. A artista deixou os fãs pavorosos ao publicar uma foto em que aparece ao lado de Rodrigo Lombardi (46).

VEJA O STORY DE JADE PICON:

Foto: Reprodução/Instagram

Jade Picon é vista em clima de romance com ator de série da Netflix

No ínicio da semana, Jade Picon e o atorAndré Lamoglia (25), da série Elite, da Netflix, foram flagrados em um clima de romance, com o rostinho colado um ao outro, na Zona Portuária da cidade do Rio de Janeiro.

No vídeo compartilhado pelo perfil de fofocas FOFOQUEI, no Twitter, é possível ver Jade e André em um clima de romance durante a festa. "Química? Temos! Jade Picon e o ator André Lamoglia da série 'Elite' ficando em uma festa no Rio de Janeiro",escreveram