Flagras indiscretos! Jade Picon quase perde o biquíni fio-dental em banho de mar

Jade Picon quase perde o biquíni ao mergulhar no Rio de Janeiro; veja fotos

A atriz Jade Picon ficou em maus lençóis nesta sexta-feira, 24, ao aproveitar o dia quente para mergulhar em uma praia no Rio de Janeiro. É que ela escolheu um biquíni pequenininho e quase mostrou demais.

Em um dia de forte calor no Rio de Janeiro, a musa apareceu com um conjuntinho fio-dental minúsculo que quase foi levado pelas águas durante o banho de mar. Verde e minúscula, a peça foi usada pela global para jogar futevôlei e deixar em evidência sua barriga trincada.

Assim que saiu do mar, ela precisou segurar a parte superior e ajeitar a calcinha. A estrela de Travessia riu ao perceber que o momento era registrado pelos fotógrafos que estavam presentes no local e puderam clicar a musa na situação indelicada.

Na semana passada, a atriz também foi à praia, algo que já virou rotina em sua vida. Ela apareceu acompanhada por um segurança e alguns amigos e foi clicada treinando e coberta de areia enquanto jogava futevôlei. A estrela ainda se refrescou no mar com um conjuntinho preto com a parte de baixo hot pants e ostentou o corpaço e o abdômen sequinho. Em algumas imagens, ela parece usando o celular na areia.

Veja:

COM O IRMÃO

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 23, para renovar o bronzeado em uma praia. A estrela contou com a companhia do seu irmão, o influencador digital Leo Picon. Juntos, eles tomaram um banho de mar e ainda se divertiram em uma partida de futevôlei na areia. Os dois foram flagrados pelos paparazzi durante o momento de diversão.

Atualmente, Jade Picon pode ser vista na novela Travessia, da Globo, na qual interpreta a jovem Chiara, que é a namorada de Ari (Chay Suede) e corre o risco de perder a herança para o amado.