Jade Picon puxa fio-dental até o limite durante treino em praia no Rio

De biquíni PP, Jade Picon deixa bumbum todo à mostra durante treino na praia

Magérrima, Jade Picon aproveitou a manhã desta sexta-feira,17, para pegar pesado no treino de futevôlei ao lado de sua personal trainer na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A protagonista de Travessia deu um show de bola e atraiu muita atenção não só pelo seu talento no esporte, mas pelo seu corpo escultural. Para se proteger dos fortes raios solares, Jade optou por uma camiseta coladinha, e deixou à mostra todos seus atributos em uma calcinha finíssima, que ressaltou seu bumbum durinho.

Desde que se mudou para a Cidade Maravilhosa a presença da morena na praia já se tornou rotina: na última terça-feira,14, ela foi flagrada em um momento indiscreto ao surgir com o bumbum sujo de areia ao cair na areia enquanto praticava exercícios.

Ainda na tarde de ontem, Jade surgiu deslumbrante em suas redes sociais com um vestido longo verde com detalhes em azul. “Da água pro vinho bora viver”, escreveu ela na legenda dos stories.

VEJA AS FOTOS DE JADE PICON NA PRAIA:

Foto: Fabrício Pioyani/ AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/ AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/ AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/ AgNews

Desabafo

Emocionada, Jade Picon abriu o coração e fez um desabafo nos stories enqunto dirigia até o trabalho. Ao fundo do vídeio, curtia ‘Penhasco’ de Luísa Sonza (24), música que fala sobre uma separação. A atriz não conteve o choro com a canção e desabafou.

“Essa acaba com qualquer um” e completou na legenda: “Acho que tô de TPM”. Por fim, Jade secou as lágrimas e tentou se animar: “Meu deus do céu, que isso, eu hein, tô indo trabalhar, não quero chorar não, vai, vamos por a vibe lá em cima”, e mudou a música.