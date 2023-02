Jade Picon posta texto motivacional sobre vida saudável nas redes sociais

A ex-BBB Jade Picon sempre compartilha seu estilo de vida em suas redes sociais

Jade Picon (21) não deixa de bater ponto na academia, faça chuva ou faça sol a influencer não deixa de se dedicar a vida fitness. Ela sempre compartilha nas redes sociais, os registros de sua rotina e também de sua alimentação.

Hoje não foi diferente, porém a intérprete de Chiara, em Travessia, aproveitou para escrever uma mensagem motivacional para seus seguidores que querem adotar uma vida mais saudável.

"Que essa minha rotina intensa de treinos e alimentação saudável influencie você positivamente para adotar hábitos mais saudáveis na sua vida! Que você se inspire e encontre força nesse texto simples de incentivo. Treino e alimentação, esse cuidado comigo mesma mudou a minha vida! Você é capaz, basta começar!", escreveu a influenciadora.

Ontem, na quarta-feira, 9, a influenciadora aproveitou a manhã de folga das gravações da novela da Globo, para fazer exercícios ao ar livre em uma praia no Rio de Janeiro.

A musa foi fotografada jogando enquanto jogava futevôlei com seu personal trainer. De biquíni, Jade deixou à mostra suas curvas impecáveis, as pernas torneadas e o abdômen definido.

Nesta semana, Jade Picon levou um susto em sua casa. Ela contou que se deparou com um pedaço do teto de sua casa no chão ao acordar. "Desci aqui e a Nina tava parada, com uma cara de enterro. Eu: 'o que foi?'", começou falando. Em seguida, ela mostrou o escombro no chão e brincou: "Nada não, só caiu um pedaço do teto no meio da sala. Tudo sob controle.", brincou.

Jade Picon supera o medo de dirigir e comemora

Há pouco tempo, Jade Picon comemorou ao ter a oportunidade de dirigir após superar o seu medo e tirar a carta de motorista. Ela apareceu comandando o seu carro e contou:"Sobre eu ter transformado uma grande crença limitante minha em algo que eu amo fazer. Sempre tive medo e pensei que eu não era capaz de dirigir um carro sozinha… hoje eu vejo grandes vitórias em momentos como esse! pode ser bobo pra alguns, mas significativo pra mim", afirmou ela.