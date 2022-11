Jade Picon impressiona ao revelar foto inédita da infância

Jade Picon compartilhou um look da infância no Twitter que levou os fãs à loucura

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 15h07

Na manhã desta sexta-feira, a ex-BBB e influenciadora Jade Picon (21) encantou a web ao resgatar um registro inédito de sua infância.

No twitter, a protagonista da novela 'Travessia' publicou uma foto em que aparece fantasiada com um look de dançarina do ventre todo cor de rosa e falou que deseja recriar o outfit novamente. "Quero recriar essa roupa kkkk", disse Jade ao exibir a lembrança.

Não demorou muito para os internautas encheram a mini Jade de elogios. "Aiiiii que pitica! Vai ficar linda!", "Vai ficar perfeita!", "Fofa!", "Jade pequena sempre com looks tendência!", "Fofura demais!", disseram eles.

VEJA A LEMBRANÇA INÉDITA DE JADE PICON: