Jade Picon ganha buquê de rosas de admirador secreto: "Favor se identificar"

Jade Picon é surpreendida por um admirador secreto e ganha buquê gigante de rosas no Valentine's Day; confira o vídeo!

A influenciadora digital Jade Picon foi surpreendida por um admirador secreto nesta quarta-feira, 13. No Valentine's Day, conhecido como Dia dos Namorados nos Estados Unidos, a ex-BBB recebeu um gigante buquê de flores de um admirador secreto.

Nos stories de seu amigo, o cantor MC Daniel, Jade apareceu em um vídeo, onde uma amiga lhe mostrou a surpresa. No registro, a influenciadora encontrou o buquê em cima da mesa de jantar e ficou confusa com o presente.

"O que é isso? Cadê a carta? De quem é isso?", perguntou Jade. Logo, a amiga chamou Daniel, que também estava na casa. "Daniel, pode falar cara, não é mais surpresa!", disse ela, indicando que o presente teria sido do cantor.

Com bom humor, Daniel brincou com a situação. "Querido diário, recebi umas rosas gigantescas que é de algum cara muito incrível, que deve ser dono de um palácio da Grécia ou Veneza", disse ele, que ainda afirmou saber quem é o admirador secreto. "Vendo a informação por aproximadamente 40 mil reais", brincou o cantor.

Logo depois, Jade publicou uma foto super fofa com o buquê na mão e pediu pelo paradeiro do seu admirador secreto. "Amei. Responsável favor se identificar", escreveu ela na foto publicada nos stories de seu Instagram oficial.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Jade Picon abre o jogo sobre torcida no BBB 24

Em conversa com a CARAS Brasil, Jade Picon contou várias novidades de sua carreira, incluindo novos projetos para sua marca de roupas, além de outros compromissos como influenciadora digital. Porém, mesmo com tudo isso, ela ainda encontrou um tempinho para acompanhar o BBB 24 na internet.

"Eu estou em uma correria na minha vida, tenho acompanhado [o BBB] na internet", conta Jade Picon, em sua entrevista. No entanto, ela ainda não declarou apoiar nenhum participante em específico: "Não tenho uma torcida estabelecida ainda, mas estou achando bem interessante."

A influenciadora participou da 22ª edição do reality, e não descarta a possibilidade de voltar à casa em alguma edição especial. Para ela, a participação no programa foi uma "experiência transformadora", que guarda com carinho. "Seria, mais uma vez, eu cometendo uma loucura na minha vida, mas eu amo novas experiências e desafios. Quem sabe eu não iria de novo?".

Clique aqui e confira a entrevista completa!