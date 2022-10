Jade Picon fala sobre vida de solteira e revela se mantém contato com participantes do BBB 22

Em conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a influenciadora Jade Picon abriu o jogo sobre sua vida amorosa e falou sobre o pós BBB 22

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 21h07

Nesta terça-feira, 11, Jade Picon (21) participou do podcast “Quem Pode Pod” apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Na conversa, a atriz comentou sobre sua vida amorosa e revelou se mantém contanto com os participantes do BBB 22.

Quando perguntada se mantinha um grupo de Whatsapp com seus colegas de confinamento do quarto “lollipop”, a ex-BBB respondeu: “[Grupo] dos lollipops, não. Eu tenho um grupo com as meninas, com a Bárbara [Heck] e a Laís [Caldas]. E tem o grupo geral do Big Brother, com todo mundo que quer estar lá no grupo”.

Além do grupo com Bárbara e Laís, Jade revelou que também mantém contato com Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby. Porém, no “grupo geral” do BBB 22, o contato é raro: “Quando acabou o programa, falavam mais. Agora é de vez em quando, mas não muito. Mas nesses grupos menores falam mais”.

Vida amorosa

A intérprete de Chiara na novela Travessia ainda abriu o jogo sobre sua vida amorosa no podcast: “Sabe o que é a real? Eu comecei a namorar aos 16 anos, namorei até os 19. A verdade é que até terminar, eu nunca estive solteira a vida inteira. Porque o que eu ia fazer até os 16 anos? Já tinha ficado com outras pessoas, mas não era... Depois que eu terminei, meu Deus, foi um mundo novo. Aí é uma loucura”.

A ex-namorada de João Guilherme ainda revelou sobre o bom relacionamento que mantém com seus antigos romances. “Eu sou muito seletiva, não só nas minhas amizades, mas nas pessoas com quem eu me envolvo. Eu não me envolvo com alguém que eu não seria amiga, que eu não tenha um pingo de admiração. Então, assim, é uma coisa muito legal porque todo mundo que eu fico é bacana. Não é só ‘eu vou pegar’. Eu converso com a pessoa, eu conheço... Cumplicidade mesmo. As pessoas falam: ‘ah, o relacionamento acabou, não deu certo’. Deu! Deu certo o tempo que tinha que dar, é isso e agora fechou”, disse Jade.

Confira o podcast na íntegra!