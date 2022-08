Jade Picon fala sobre morar no Rio de Janeiro e planos para o futuro

A influenciadora respondeu perguntas dos seus seguidores e falou sobre morar no Rio de Janeiro, planos para o futuro e sua personagem na novela Travessia

Nesta segunda-feira, 1, Jade Picon (20) foi ao seu Instagram interagir e responder algumas perguntas dos seus fãs.

A influenciadora foi questionada sobre sua nova casa no Rio de Janeiro, onde fica quando precisa trabalhar na nova novela das 21h. “Eu estou com uma casa no Rio e meu apartamento em São Paulo, mas já estou com saudades do Rio de Janeiro”, explicou Jade.

A ex-BBB ainda comentou o que gosta no estado carioca: “Essa fase de estar morando no Rio de Janeiro, não estar mais em hotel está sendo maravilhoso. É muito gostoso, e a casa eu consigo ter espaço, não sei explicar, é perfeito”.

Jade ainda comentou sobre sua personagem Chiara, que irá viver na novela Travessia escrita por Gloria Perez. “A Chiara é tudo. Mal vejo a hora de vocês conhecerem ela, e mal vejo a hora de eu ver também”, disse a participante do BBB22.

A irmã de Leo Picon ainda afirmou nunca ter feito procedimentos estéticos. “Nunca fiz nenhuma plástica, inclusive morro de medo”, comentou.

Os seguidores de Jade também perguntaram sobre seu emagrecimento após o BBB. A influenciadora afirmou que não fez nenhuma dieta, apenas voltou a ter uma rotina saudável. “Eu fiquei dois meses com uma rotina totalmente diferente da minha de sono, de treino, de comida”, disse Jade sobre sua participação no Big Brother Brasil.

A influencer ainda lembrou sobre quando teve seu número de celular vazado na internet. “Eu fiquei incrédula”, relembrou a jovem.

Casamento no futuro?

Jade ainda foi perguntada se tem planos de se casar no futuro. “Eu acho que todo plano que você planeja para seu futuro e marca um limite, tipo, ‘com tantos anos eu quero casar’, você acaba limitando seu futuro”, revelou.

“Às vezes você pode até aceitar algo que não é para você só porque você tem essa expectativa em cima de tal idade”, refletiu Jade.

A influenciadora que fará sua estreia na atuação em Travessia, disse que pretende viver o presente. “Eu quero viver. E eu sei que quando eu conhecer a pessoa que eu sentir vontade de casar e de gerar outra vida com a pessoa, vai ser na idade que tiver que ser”, esclareceu.

Confira algumas respostas de Jade!

