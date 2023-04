Jade Picon explode fofurômetro ao posar com gatinho: ‘Desgrudar’

Atriz e influenciadora Jade Picon encanta seguidores ao mostrar fotos ao lado de gatinho

Neste domingo, 23, a atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) encantou seus seguidores ao compartilhar algumas fotos acompanhada de um gatinho cinza. Em fotos publicadas em suas redes sociais, a musa arrancou elogios dos internautas, completamente arrebatados pela fofura dos cliques.

“Acho que vi um gatinho”, brincou a influenciadora digital, que hoje está vivendo a personagem Chiara, na novela das nove da Globo, Travessia, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da atriz, além de internautas encantados com a fofura do gatinho cinza. “Pronto… quero ver desgrudar agora”, brincou um seguidor. “Tô vendo doissss”, exaltou uma outra. “Acho que vi uma gatinha e um gatinho”, exclamou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todos os tipos de cores enviados para enaltecer a perfeição de Jade.

Veja a publicação feita pela atriz e influenciadora digital Jade Picon ao lado de um gatinho explodindo o fofurômetro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



Jade Picon celebra seu sucesso na novela Travessia

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) está feliz com o que viveu em sua primeira experiência como atriz em uma novela da Globo. Na reta final das gravações da novela Travessia, na qual interpretou a jovem Chiara, ela analisa esta fase de sua vida e carreira.

“Está sendo a melhor experiência da minha vida em todos os sentidos. Eu descobri mais uma paixão e junto disso me reinventei e superei desafios, tudo isso realizando um grandíssimo sonho. Sou muito grata a oportunidade e a cada pessoa que entrou nessa minha jornada para me oferecer algum tipo de apoio”, disse ela à CARAS Digital.

Além disso, ela garantiu que não pretende deixar de atuar na teledramaturgia. “Estou com foco total nessa reta final da novela. Eu praticamente pausei tudo o que eu estava fazendo na minha vida para me dedicar 100% para esse novo projeto. Com certeza quero seguir a carreira como atriz, quero fazer outros personagens, porque foi uma experiência transformadora na minha vida, em todos os quesitos, se não mágica. E a realização de um dos meus maiores sonhos, não poderia ter sido melhor”, contou.