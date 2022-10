Jade Picon exibe foto rara com o pai, Carlos Picon

Jade Picon curte o dia na praia com a família e exibe foto inédita ao lado do pai, Carlos Picon

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 21h26

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon aproveitou o dia de sábado ao lado de sua família em uma praia no Rio de Janeiro. No final do dia, ela compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais e fez uma rara aparição ao lado do pai, o empresário Carlos Picon.

Os dois apareceram abraçados em uma foto inédita. “Um dia feliz, leve e em família. Tava precisando disso”, disse ela na legenda.

O pai de Jade e Leo Picon é dono de uma empresa de pedras naturais no interior de São Paulo. Ele é separado da mãe dos filhos, Monica Santini Froes.

Atualmente, Jade Picon está no elenco da novela Travessia, da Globo. Nesta semana, ela protagonizou uma cena romântica com o ator Chay Suede. Os personagens deles, Ari e Chiara, tiveram a primeira noite de amor.

Os dois foram elogiados pela sintonia e química em cena. Enquanto o momento ainda passava na tela da TV, os internautas já iam a loucura no Twitter. Após receber críticas por ser novata na atuação, Picon foi muito elogiada pela performance. "Caraca Jade Picon, tu é atriz mesmo", comentou um internauta.

Confira o álbum de fotos de Jade Picon com a família: