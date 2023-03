Jade Picon elege biquíni fininho e deixa virilha à mostra em praia do Rio

Jade Picon aproveitou a manhã ensolarada para ostentar seus atributos durante treino no Rio

A atriz e ex-BBB Jade Picon, de 21 anos de idade, foi flagrada mais uma vez curtindo um dia de sol na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 22.

Dona de curvas esculturais, a morena esbanjou beleza e boa forma ao ser fotografada nas areias cariocas jogando altinha na companhia de sua personal trainer.

Para a ocasião, a morena cobriu a parte de cima do corpo com um top de manga comprida por cima do biquíni.

Com uma peça finíssima e cavadinha, na parte de baixo, a intérprete de Chiara de Travessia, novela das nove da Globo, roubou a cena no local com sua beleza ao se refrescar na água gelada do mar carioca.

Vale lembrar que recentemente Jade Picon deixou os fãs babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram onde surgia esbanjando beleza.

VEJA JADE PICON DURANTE O TREINO EM PRAIA DO RIO:

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Jade Picon revela perrengue em casa

Na última semana, Jade Picon levou um susto em sua casa. Ela contou que se deparou com um pedaço do teto de sua casa no chão ao acordar. "Desci aqui e a Nina tava parada, com uma cara de enterro. Eu: 'o que foi?'", começou falando. Em seguida, ela mostrou o escombro no chão e brincou: "Nada não, só caiu um pedaço do teto no meio da sala. Tudo sob controle."