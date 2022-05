Jade Picon é tietada por fãs em shopping na Barra da Tijuca

Após jantar no shopping Village Mall, na Barra, Jade Picon atendeu e tirou fotos com os fãs

Na última quarta-feira, 26, a influenciadora e ex-BBB Jade Picon (21) jantou em um restaurante do shopping Village Mall, no Rio de janeiro e foi tietada por fãs no local.

A influenciadora esbanjou simpatia e surgiu sorridente atendendo e tirando fotos ao lado dos fãs que a-esperavam no local.

Para o passeio no shopping, Jade apostou em um look confortável com uma calça preta com rasgos, um top rosa e um cardigan de tricô.

Foto: Edson Aipim

Jade Picon e Chay Suede contracenarão em novela das nove

Recentemente, surgiram boatos de que Jade Picon contracenará ao lado de Chay Suede (29) em Travessia, nova novela da Globo, escrita por Glória Perez (73).

Segundo informações do Jornal Extra, na novela, Jade Picon terá um dos papéis principais. Sua personagem será um tipo de antagonista da heroína, vivida por Lucy Alves (36).