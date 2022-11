Jade Picon e Pedro Scooby se encontram na praia: ‘Irmão mais velho

Ex-BBBs Jade Picon e Pedro Scooby se encontram em dia de sol na praia do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 18h18

Neste domingo, além de mostrar sua nova casa no Brasil, o surfista Pedro Scooby (34) também aproveitou para mostrar um encontro que teve com sua ex-colega de confinamento no Big Brother Brasil, Jade Picon (21).

Em plena praia do Rio de Janeiro, os ex-participantes do reality show da Rede Globo aparecem se abraçando na areia, os dois de preto, enquanto Jade usa um camisetão, Pedro estava de bermuda e moletom. Mesmo com o sol rachando, no vídeo dá para perceber que estava ventando bastante.

“Meu outro irmão mais velho”, escreveu Jade na publicação que foi feita de forma conjunta em ambas as contas oficiais de cada um em seus respectivos perfis no Instagram. Na legenda, a atriz se refere ao seu irmão Leo Picon.

Nos comentários, amigos e seguidores foram à loucura com os amigos. O próprio Leo Picon mandou diversos corações. Assim como Tadeu Schmidt, que completou com um “Lindooooos!”. “Saudades de ver vocês no BBB”, exaltou outra, nostálgica.

Vale lembrar que Pedro Scooby está de volta ao Brasil para morar, depois de alguns anos morando em Portugal. O surfista decidiu voltar para acompanhar o final da gravidez de sua esposa, Cintia Dicker, com quem espera a primeira filha, Aurora.

Veja a publicação de Jade Picon e Pedro Scooby se encontrando na praia no Rio de Janeiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)



Cíntia Dicker explicou porquê escolheu 'Aurora' como o nome de sua bebê com Pedro Scooby

Após revelarem que é uma menina, a modelo compartilhou o nome escolhido e o significado nos stories do Instagram.

"Aurora: Significa 'o nascer do sol', 'o raiar do dia', 'amanhecer', 'a que nasce do oriente' ou 'aquela que brilha como o ouro'. 'Aurora' está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa 'ouro'. Aurora era a deusa romana da manhã, que na mitologia grega era a equivalente à deusa Eos. De acordo com a mitologia romana, a deusa Aurora era responsável por sobrevoar os céus anunciando o começo de um novo dia. A deusa Aurora era irmã do Sol, divindade solar e de Luna, divindade da Lua", escreveu ela.