Jade Picon é detonada após exibir bagunça em casa: ‘Cada uma’

Atriz Jade Picon recebe hate na web depois de mostrar zona do lado de fora de casa e fica indignada

Nesta terça-feira, 9, a internet acabou criticando a atriz e influenciadora digital Jade Picon (21) por um motivo para lá de inusitado. Nas redes sociais, internautas começaram a detonar a ex-participante do Big Brother Brasil 22 por deixar aparecer a bagunça que tinha na área externa de sua casa, com um varal onde deixa as roupas secando no sol.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a famosa, que estava até sexta-feira passada nas telinhas da TV Globo como Chiara, em Travessia, decidiu levar tudo na base da brincadeira, mostrando que achou sem sentido as críticas que recebeu.

“Olha, por isso que desde cedo eu aprendi a lidar com a internet viu, porque a galera achando ruim um varal?”, brincou a atriz, enquanto usava um filtro engraçado para poder rir da situação. “Um varal na minha casa… Ô gente, vocês secam a roupa de vocês onde? Porque a minha é em um varal no sol e na área da piscina e aí eu treino e aparece a baguncinha, o que posso fazer com o varalzinho?”, continuou Jade.

Nas redes sociais, alguns usuários ficaram completamente indignados pelo fato da atriz ter que se explicar por um motivo tão besta. “Urgente: Jade Picon secará suas roupas soprando porque o povo achou ruim ela ter varal. É cada coisa que eu vejo”, disse um. “Muito bom a Jade Picon tendo que se explicar porque seca as roupas no varal”, ironizou uma outra.

Urgente: Jade Picon secará suas roupas soprando pq o povo achou ruim ela ter varal kkkkkkkkkkkk

É cada coisa q eu vejo pic.twitter.com/I7FyqWiOrZ — Nataly e Natália 🌪️ ⚡ (@piconizadasjp) May 9, 2023

Cena de Jade Picon e Grazi Massafera é elogiada

No último capítulo da novela Travessia, Jade Picon e Grazi Massafera contracenaram e o público elogiou o desempenho delas. A cena foi sobre o encontro virtual de Chiara e Débora. A cena repleta de emoção comoveu os internautas, que celebraram o encontro das duas atrizes em cena. Inclusive, elas são ex-BBBs e tiveram uma trajetória semelhante. Grazi e Jade estrearam em novelas pouco depois de suas participações no Big Brother Brasil e as duas foram alvos de críticas no início do projeto. Então, os internautas elogiaram o encontro delas em cena.

"Coisa mais linda a Chiara e a Débora! Jade e Grazi coisa mais linda", disse um internauta. "Grazi Massafera passou por muita coisa até ser uma atriz renomada e ver ela apoiando a Jade, até no último momento foi lindo. O que não fizeram pela Grazi, ela fez pela Jade. Duas ex BBB emocionam em cena!", comentou outro. "Que cena da Jade com a Grazi. Jade Picon dominando o último capítulo brilhantemente", escreveu mais um.