Jade Picon desembarca no aeroporto do Rio e detalhe inusitado chama atenção

Estilosa é ela! Na tarde desta terça-feira, 7, a atriz e influenciadora digitalJade Picon (21) foi fotografada desembarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e surpreendeu ao surgir com um look estiloso.

Para a viagem, a atriz apostou em uma jaqueta cropped jeans e calça wide leg, deixando o abdômen em evidência. Com o cabelo solto, ela elegeu um óculos escuro de grife e uma mala de mão na cor branca.

Mas, o que realmente chamou a atenção foi a barriga à mostra de Jade com o umbigo sem o seu adesivo. Já, que no início deste ano, durante a sua participação no BBB22, a atriz de 'Travessia' revelou um fato inusitado. Ela contou que para evitar absorver energias negativas usa um esparadrapo para cobrir o umbigo.

"Uso para me blindar e me proteger de energia. Eu acredito que o umbigo é o lugar por onde a gente recebe mau-olhado, inveja, todo tipo de energia. E eu, quando vou para festa, saio de casa, sempre tampo o umbigo", revelou.

