Jade Picon comenta em publicação de João Guilherme e fãs vão à loucura

Separados desde 2021, Jade Picon e João Guilherme ainda são amigos mesmo após o fim do relacionamento

A influenciadora Jade Picon (21) e o ator João Guilherme (20) estão separados desde o ano passado, mas continuam amigos depois do término do relacionamento. E isso é provado com as interações que os ex-pombinhos fazem nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 26, o ator disse que estava vendo a novela em que a ex-namorada atua e ela fez questão de responder.

“Vi agora Travessia e fiquei intrigado. O que que o pai da Chiara quer com o filho do Chay, mano (?)”, escreveu o filho do cantor Leonardo (59), em seu perfil oficial do Twitter. Jade, prontamente, respondeu. “Tá assistindo?”, questionou a atriz, usando junto vários emojis de carinhas apaixonadas.

Isso foi o suficiente para os fãs do casal começarem a pensar em uma possível volta do affair entre os dois. “Amo vocês”, comentou uma seguidora. “Tomara que eu exploda de amor”, exclamou outra. “Não acredito que só são amigos, vocês deveriam voltar, isso sim!”, reclamou uma terceira.

Veja a interação entre João Guilherme e Jade Picon no Twitter sobre a novela Travessia:

tá assistindo? 🥰🥰🥰 — Jade Picon🌪 (@jadepicon) October 27, 2022

Jade Picon responde alfinetada de Mel Maia

A influenciadora digital Jade Picon (21) comentou sobre a crítica que recebeu da atriz Mel Maia (18) nas redes sociais. Mel fez um comentário alfinetando a nova atriz, que interpreta a filha de um empresário e influenciadora Chiara, fazendo um par romântico com o personagem de Chay Suede, e a declaração repercutiu nas redes sociais.

Na mensagem feita no TikTok, Mel disse: “Desejo tudo de bom para ela! Mas só quem entende de atuação de verdade vê que... né?!”. Ao ver o comentário circulando na internet, Jade rebateu com um recado no Twitter. “Queria que vocês soubessem que eu estou aprendendo e que vocês nunca vão me ver publicamente desvalorizando o esforço de outra mulher”, disparou a mais nova atriz da Globo.