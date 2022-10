Jade Picon come pastel e toma caldo de cana em feira no Rio de Janeiro

Jade Picon aproveitou o último domingo, 23, para tomar caldo de cana e comer pastel em feira

Redação Publicado em 24/10/2022, às 10h28

Jade Picon (21) aproveitou o último domingo, 23, de uma maneira simples! A influenciadora digital e atriz, que fez sua estreia em Travessia recentemente, foi à uma feira no Rio de Janeiro para comer pastel e tomar caldo de cana.

Em seu perfil do Instagram, Jade Picon contou nos stories que acordou com vontade de pastel e foi à uma feira no Rio de Janeiro para comer.

Ainda na sua rede social, Jade Picon mostrou uma sequência de fotos de como foi seu domingo. Ela apostou em um look confortável para comer pastel na feira, com uma camiseta, boné, e óculos estilosos.

"Dominguinho da preguiça com pastel, caldo de cana e gatinhuuuu", escreveu Jade Picon na legenda da publicação.

Veja o post de Jade Picon:

Giovanna Antonelli defendeu Jade Picon após críticas

Em conversa com o TV Fama em junho deste ano, a atriz Giovanna Antonelli (46) relembrou o início de sua trajetória na atuação, ao falar sobre a irmã de Leo Picon (26). “A Jade é uma menina linda, talentosa e muito jovem. E, assim como eu, ela começou de algum lugar. Desejo muita sorte pra ela. Ela é muito querida e que seja um sucesso”, pontuou.

Nos Stories de seu Instagram, Jade compartilhou um pedaço da entrevista de Giovanna e escreveu: “Obrigada pelas palavras”.