Jade Picon avalia mudança para o Rio de Janeiro: "Me encontrei"

Jade Picon nasceu em São Paulo e se mudou para a cidade maravilhosa devido às gravações da novela Travessia

Jade Picon (21) está feliz com a sua nova vida no Rio de Janeiro. Natural de São Paulo,ela se mudou para a capital fluminense em julho do ano passado para se dedicar ao trabalho de atriz na Rede Globo.

Nesta quinta-feira, 05, nas redes sociais, Jade conversou com fãs e falou sobre a mudança de cidade. Ela contou que nunca tinha pensado em morar no Rio, mas definiu como uma “surpresa boa”.

“É sem palavras. Eu não tenho palavras para descrever como eu amo morar aqui. Eu nunca na minha vida nunca consegui conciliar tão bem lazer e trabalho. Tem o mar aqui do lado, sabe? É perfeito. Eu acho que me encontrei aqui”, disse.

Atualmente, Jade vive sozinha em uma mansão na Barra da Tijuca, que dispõe de cinema, elevador e um lago de carpas. Quando se mudou, ela compartilhou um tour com os seguidores no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon faz última sessão de terapia do ano e reflete sobre saúde mental

Jade Picon realizou sua última sessão de terapia do ano de 2022 e refletiu sobre a sua saúde mental, também por meio das redes sociais.

"Vocês me veem cuidando muito do meu corpo, mas eu cuido muito da minha cabeça também", começou Jade, refletindo: "E como isso é importante. Uma conversa que você tem, uma terapia que você faz, um momento que você tira pra você, uma meditação, um livro que você lê, uma respiração. Quantas são as coisas que a gente pode fazer para ter uma saúde mental. Não é fácil, mas é extremamente necessário", ela disse.

Jade também falou sobre a importância que esses cuidados tem em sua vida: "E se eu estou hoje onde eu estou, firme e forte, com vontade de continuar, de viver, de tudo, é por conta disso, gente, porque na hora que você está com isso aqui [a mente] forte, é difícil te abalar. É claro que você não vai ser inabalável, mas se te abalar, você vai seguir em frente. Última terapia do ano, cuide de você", aconselhou ao finalizar a reflexão.