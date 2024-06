Jacqueline Laurence queria voltar às novelas e deixou trabalho inédito

A atriz francesa Jacqueline Laurence faleceu aos 91 anos. A veterana deixa um trabalho inédito gravado e queria voltar às novelas

A atriz francesa Jacqueline Laurence, conhecida por suas marcantes atuações em novelas brasileiras como Guerra dos Sexos e Top Model,faleceu aos 91 anos nesta segunda-feira, 17. De acordo com informações do G1, ela estava internada em um hospital no Leblon, Rio de Janeiro, quando sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A veterana deixa um trabalho inédito, gravado no mês de maio: a série O Negócio do Casamento, que ainda não tem data de lançamento prevista. Além disso, queria voltar às novelas. Foi o que contou a sobrinha dela, Isabelle Laurence, ao portal Quem.

"Ela queria voltar às novelas, a todo momento falava sobre essa vontade. A questão da vista -- ela já não estava conseguindo enxergar -- fazia com que ela falasse: 'Sei que isso me limita, mas vou lutar e quero trabalhar'", disse ela durante o velório da tia, que reuniu amigos e familiares no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro.

Ela também contou como a artista estava nos últimos dias. "Ela estava fraquinha, cansada, com algumas limitações e isso acabava a deixando tristinha. Há 20 dias, ela gravou as últimas cenas de uma série (O Negócio do Casamento). Ela era uma pessoa muito na dela, mas quando chegava a oportunidade de atuar, ela crescia. É curioso como o trabalho dava muito estímulo a ela. Ela estava fraquinha pela idade, mas foi serena e em paz. Fico muito agradecida por todo o apoio que toda a classe artística sempre nos deu", relatou.

Carreira

Jacqueline Laurence na Globo na novela Uma Rosa com Amor (1972). Desde então, ela emendou uma série de trabalhos e ganhou destaque ao viver a personagem Solange em Dancin' Days com seu sotaque inconfundível. Também esteve no elenco de produções como Sai de Baixo (1996-2002), Da Cor do Pecado (2004) e Senhora do Destino (2004).