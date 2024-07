Iza sonhava em casar antes de descobrir traição: ‘Yuri fala disso o tempo inteiro’

Antes de descobrir traição e terminar namoro, Iza revelou que sonhava em subir ao altar novamente com Yuri Lima; confira a declaração

Antes de descobrir a traição que levou ao fim de seu namoro com Yuri Lima, Iza revelou que tinha o sonho de se casar novamente com o jogador de futebol. Aliás, a cantora também mencionou que o próprio atleta falava sobre o desejo de subir ao altar, e que eles tinham planos de esperar o nascimento da filha para realizar a cerimônia.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, no início de seu namoro com o jogador, Iza revelou que não tinha vontade de se casar novamente, pois tinha colocado um ponto final em seu primeiro casamento. No entanto, a cantora admitiu que, após conhecer o atleta, começou a considerar a possibilidade de oficializar a união na igreja.

Depois de descobrir a gestação de sua primeira filha com Yuri, Iza contou que eles estavam planejando uma cerimônia com os herdeiros: “No meu primeiro casamento fiz um festão, mas engraçado que hoje faz mais sentido morar junto antes de casar, porque aí você já testou o negócio”, ela relembrou seu antigo relacionamento.

“Naquele casamento, a sensação é que avisei a sociedade: ‘casamos e vamos tentar. Gasta-se rios de dinheiro apenas para esse anúncio’”, disse a cantora, que revelou a mudança de postura ao pensar em oficializar a união com o jogador de maneira mais discreta: “Mas, sim, tenho muita vontade de casar e o Yuri fala disso o tempo inteiro”, detalhou.

“Já imaginei, por exemplo, casar com minha filha entrando de daminha, meu filho entrando de pajem”, Iza revelou o sonho de subir ao altar com o jogador em entrevista para Glamour. No entanto, os planos mudaram completamente depois que a artista descobriu uma traição do namorado e anunciou que colocou um ponto final na relação durante a gravidez.

Em seu perfil oficial no Instagram, Iza gravou um vídeo para revelar que descobriu que o jogador de futebol estava conversando com uma ex-namorada na última quarta-feira, 10. Com isso, a artista decidiu romper o relacionamento. Inclusive, ela disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição.

"O que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu", a cantora revelou.

MC Mirella expõe mensagens de Yuri Lima:

Na noite da última quarta-feira, 10, MC Mirella usou as redes sociais para revelar que recebeu mensagens de Yuri Lima logo após o anúncio da gravidez de Iza. Depois da cantora expor a traição e anunciar o fim do relacionamento com o jogador de futebol, a funkeira contou que ele tentou puxar assunto com ela há poucos meses, mas foi ignorado.