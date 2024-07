IZA recebe apoio de Maria Bethânia após expor traição de namorado

Maria Bethânia fez post dedicado à cantora depois da repercussão de que não está mais com Yuri Lima, pai de sua filha, Nala

Grávida, IZA tem recebido apoio em massa do público e de amigos famosos desde que relatou o término da relação com o jogador Yuri Lima por conta de uma traição. Até Maria Bethânia, ícone da MPB, usou suas redes sociais para prestar solidariedade à cantora após a repercussão do caso.

Em seu Instagram a cantora compartilhou uma foto ao lado da mãe de Nala nesta quinta-feira, 11. "IZA, IZA, IZA. Viva sua força e sua beleza", diz a legenda do post de Bethânia.

Nos comentários do post Iza continuou recebendo apoio de suas fãs: “Viva as grandes mulheres!! Força, Iza!”, escreveu um, “"Se Bethânia é por nós, quem será contra nós?" A maior que temos”, comentou outra fã, “Meu Deus! Iza fez Maria Bethânia se pronunciar! Um milagre”, exclamou uma terceira.

Na noite da última quarta-feira, 10 a artista, que está grávida de 6 meses - fruto da relação com Yuri -, anunciou o fim do namoro com post em suas redes. O vídeo, que já tem mais de 60 milhões de visualizações, teve comentários de muitos artistas que se solidarizaram com o momento difícil pelo qual a artista está passando.

IZA revelou que o rompimento aconteceu após descobrir que estava sendo traída pelo zagueiro. "Prefiro muito me blindar, mas nessa situação, não vejo outra solução, não vejo outra saída. Acho que esse caldo já entornou", iniciou ela, antes de detalhar o que está vivendo".

"Só queria muito vir falar com vocês aqui, pessoalmente, para que me vissem e ouvissem de mim que Yuri Lima, o jogador, e eu, não somos mais um casal. Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. Queria, enfim, parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque, afinal de contas, estou grávida e nunca na minha vida inteira imaginei passar por isso".

Iza agradece mensagens de apoio

Na tarde desta quinta-feira, 11, a cantora Iza usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho e apoio que está recebendo dos famosos e dos fãs após anunciar que terminou seu relacionamento com Yuri Lima depois que descobriu que foi traída.