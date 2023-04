Iza esbanja elegância ao surgir megaproduzida em camarim: “Gatíssima!”

Cantora Iza abusa do carão e impressiona fãs ao surgir megaproduzida em selfie no camarim

A cantora Iza (32) surgiu belíssima nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 17, e deixou os seus fãs babando. Em seu perfil no Instagram, a funkeira mostrou detalhes da sua produção impecável ao fazer carão em uma série de fotos no espelho.

Nas imagens, a musa surge megaproduzida com uma maquiagem profissional, com direito até a cílios postiços. Com o cabelo solto na altura dos ombros, Iza deu destaque para o penteado estilo gueixa e fez questão de deixar registrado toda sua beleza e elegância.

Entretanto, o que mais chamou atenção foi o decote da blusa tomara que caia, que deixou em evidência sua silhueta. No carrossel de imagens publicados nas redes sociais, a artista mostrou que foi muito bem recepcionada pelos produtores ao se deliciar com um empadão.

Os seguidores de Iza adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post.“Eu mesmo não posso com toda essa beleza”, escreveu uma fã. E outra seguidora declarou: “Quanta beleza! Te amo”.

Vale lembrar que recentemente Iza dividiu com os seguidores o vestido que escolheu para as gravações do reality-show musical The Voice Kids.

VEJA A PUBLICAÇÃO DA CANTORA IZA:

Yuri Lima relembra cliques românticos ao lado de Iza

O jogador de futebol do Mirassol Yuri Lima (28) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos ao lado de sua namorada, a cantora Iza.

Em um dos cliques, o casal aparecem se abraçando, enquanto o atleta segura o bumbum da namorada. “Bom que cê chegou”, escreveu o meio-campista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.