Iza aproveita jogo do Mirassol pela Série B ao lado do namorado, Yuri Lima

Cantora Iza acompanha jogo do time do namorado, Yuri Lima, contra o Ituano, válido pela Série B

Na noite desta segunda-feira, 3, a cantora Iza esteve presente no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, para acompanhar a partida entre Mirassol e Ituano, válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A artista esteve ao lado do namorado, Yuri Lima, que joga pelo clube do interior de São Paulo.

Iza foi flagrada pela transmissão de televisão que mostrava o jogo, enquanto estava em um dos camarotes do estádio. Yuri estava acompanhando a namorada, pois não foi relacionado para a partida, fora dos titulares e até mesmo dos reservas.

Não é a primeira vez que Iza vai acompanhar o Mirassol por conta do namorado. Em fevereiro deste ano, enquanto a equipe ainda disputava o Campeonato Paulista, a cantora foi ao interior para ver o jogo contra o Palmeiras.

O Yuri levou a Iza pra assistir MIRASSOL X ITUANO numa segunda feira a noite.



Pode esquecer. O amor venceu. pic.twitter.com/IGWvtFYT82 — Edu (@goldorayo) July 3, 2023

Iza fala sobre o seu amor

Em entrevista na revista CARAS, a cantora Izacontou sobre o seu namoro com Yuri Lima. Os dois estão juntos há poucos meses e os fãs torcem pelo novo casal. "Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agraciada com o carinho que o público tem, posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida há muito tempo", disse ela.

Além disso, ela contou o que espera deste ano em sua vida. "Eu passei por momentos de transformações no fim de 2023 e posso dizer que eu estou em minha fase mais plena, de me permitir ser quem eu sou e de viver as minhas próprias escolhas. Cada hora sonho e quero uma coisa diferente. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, independentemente das expectativas dos outros: se querem álbum novo, se querem que eu case... Me forço a ser quem a IZA quer ser!", comentou.