Ivete Sangalo posta vídeo de acidente esquiando: "Dor insuportável"

Na companhia do filho, cantora Ivete Sangalo posta vídeo de acidente esquiando no Chile e faz brincadeira com 'Ivete aventureira'

CARAS Digital Publicado em 13/08/2022, às 16h33

A cantora Ivete Sangalo (50) usou as redes sociais na manhã deste sábado, 13, para compartilhar em seu Instagram um vídeo mostrando um pouco de sua viagem ao Chile, para esquiar, ao lado do filho mais velho, MarceloSangalo (12) e das filhas gêmeas, Marina e Helena, de 4 anos.

Nas postagens, a apresentadora, inclusive, exibiu o momento em que se acidentou, lesionando o punho esquerdo, sendo necessário passar até mesmo por uma cirurgia. A baiana, até então, não tinha dado mais detalhes do que tinha ocorrido, explicando apenas que fraturou o punho em dois lugares, sem dar detalhes do ocorrido.

"Ivete aventureira!", brincou a artista na legenda da postagem, antes de relatar todo o acontecido.

No vídeo, ela explica o que aconteceu. "Eu viajei de férias com o meu filho, fomos esquiar, que é uma coisa que a gente adora fazer. Estava eu lá, muito lá, lé, lé, ló, lú, patinadora, e do nada, cabum! Caí no chão e quebrei meu punho em dois lugares", contou ela ao detalhar o momento exato do acidente.

"Gente foi uma dor insuportável. E eu 'meu filho, e agora?'. Mas do nada apareceram várias pessoas para me ajudar, aquelas pessoas que fazem resgate. Me senti num filme de ação, me levaram naqueas macas vermelhinhas descendo em alta velocidade na montanha. Foi sensacional. Me senti muito let it go, let it go, let it go. Fomos ao médico e lá estava constando que mainha tinha quebrado o bracinho, fratura no meu punhono. Graças a Deus, deu tudo certo. Vida que segue"", finalizou ela.

Ainda na postagem da cirurgia, Veveta fez questão de agradecer aos profissionais responsáveis por seus cuidados: "Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais do Hospital Aliança por todo cuidado e carinho! Mainha tá zero bala", escreveu ela ao legendar a postagem.

Ivete Sangalo posta vídeo de acidente esquiando no Chile:

