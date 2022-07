Ivete Sangalo fala sobre o filho colocar videogame à venda para comprar uma prancha

Em entrevista, Ivete Sangalo falou sobre o filho, Marcelo, colocar o videogame à venda para comprar uma prancha de surf

A cantora Ivete Sangalo (50) falou sobre a repercussão de quando o filho, Marcelo, anunciou nas redes sociais que estava vendendo seu videogame para comprar uma prancha de surf. Em entrevista a Fred(33), no podcast 'Fala, Brasólho', Veveta falou sobre o filho.

Nas redes sociais, Marcelo, compartilhou uma mensagem, anunciando que estava vendendo seu PlayStation 4 para conseguir comprar uma prancha de surf, e, claro, a postagem repercutiu na web.

Segundo Ivete, a questão do filho, Marcelo querer vender o videogame não é algo a ver com o dinheiro, e sim, escolhas.

"Não tem a ver com a grana, e sim, com as escolhas. Marcelo sabe que pode ter, mas eu tenho que ensinar ele a fazer escolhas. Essas necessidades precisam ser desconstruídas. Eu o autorizei a se virar, acredito e confio muito no meu filho", declarou Veveta.

