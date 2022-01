Ivete Sangalo exibe momentos em família e troca beijos com o marido, Daniel Cady, durante treino de boxe

Cantora Ivete Sangalo encantou os fãs ao postar registros de momentos de intimidade com o marido, Daniel Cady, e as filhas, Helena e Marina

A cantora Ivete Sangalo (49) encantou os fãs com momentos de intimidade nas redes sociais!

A artista compartilhou um vídeo de trechos de seu programa no HBO Max, em que aparece com o marido, Daniel Cady (38). Ela também surgiu andando a cavalo com o amado e as filhas gêmeas, Helena e Marina.

"Todo mundo junto e misturado! @hbomaxbr Amanhã tem mais!!! @danielcady", escreveu Ivete Sangalo ao legendar o post.

Os fãs se derreteram pelo casal nas imagens em que ela aparece treinando boxe com o nutricionista. Os dois chegaram a trocar beijos e carinhos no vídeo.

"Coisa mais linda essa família", "Que lindos", "Meu amor todinho", "Amooooo", se derreteram os fãs nos comentários.

Vale lembrar que no final do ano passado, Ivete e Cady foram alvo de boatos de crise no casamento. O nutricionista fez questão de esclarecer os rumores de separação em suas redes sociais.

Recentemente, Daniel Cady deu uma alfinetada em Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, que deu uma bronca no confinado do BBB22 por comer pão.

