Ivete Sangalo exibe fotos inéditas com as filhas gêmeas

Ivete Sangalo surge abraçada com as filhas gêmeas em sua festa de aniversário e as meninas esbanjam fofura

CARAS Digital Publicado em 21/05/2022, às 10h23

A cantora Ivete Sangalo (49) surpreendeu os fãs ao mostrar novas fotos de sua festa de aniversário de 50 anos - que serão completados no dia 27 de maio. Desta vez, ela surgiu abraçadinha com as filhas gêmeas, Helena (4) e Marina (4), frutos do casamento com Daniel Cady (36).

Nas imagens, a estrela posou com as meninas no colo e as crianças roubaram a cena. As duas apareceram com jaquetas jeans, vestidos e laços nos cabelos. Em uma das fotos, Ivete ainda surgiu com os três filhos, Helena, Marina e o filho mais velho, Marcelo (12).

“Desde que cheguei por essas bandas eu venho colecionando presentes e experiências gigantescas. Ô Deus bom que me faz feliz todos os dias! A festa só tá começando! Meus filhos lindos, mamãe ama muito vocês”, disse ela na legenda.

Mais cedo, Ivete mostrou um vídeo dançando com o filho e o tamanho dele roubou a cena. Marcelo mostrou que cresceu bastante nos últimos tempos e já está do tamanho da mamãe.

Confira o álbum de fotos de Ivete Sangalo com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)