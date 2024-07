Ivete Sangalo detona ex-namorado de Iza: ‘Egoísta e egocêntrico’

Ivete Sangalo manda recado empoderado para a cantora Iza após ela anunciar a separação durante a gravidez e alfineta Yuri Lima

A cantora Ivete Sangalo escreveu um recado empoderado para apoiar a cantora Iza, que anunciou o fim do namoro com Yuri Lima ao descobrir uma traição durante sua gravidez. Em um post no Instagram, a veterana detonou a atitude de um homem que faz isso com a mulher grávida e demonstrou o seu apoio para a colega de profissão neste momento delicado.

"Para começar te amo muito minha amiga. Eu lhe admiro demais, e você sabe o quanto. Quero publicamente dizer que estou e estarei sempre ao seu lado, especialmente num momento tão delicado. O comportamento desumano,displicente, egoista e egocêntrico, histórico e com essa necessidade de demonstração de poder e autoafirmação masculina é de envergonhar qualquer indivíduo com alguma noção de maturidade. Penso que tem coisas na vida que são livramento", disse ela.

E completou: "Em outro ângulo vejo quão ingênuo é um homem que tem a oportunidade de estar ao lado de uma mulher como vc e não aproveitar para aprender e buscar crescer junto. Amiga querida, você é uma potência e sua filha chegará ciente de que veio ao mundo nos braços da mulher certa! Te amo".

Ivete Sangalo mandou mensagem para Eliana

A cantora Ivete Sangalo fez uma publicação após o anúncio de que Eliana comandará o The Masked Singer Brasil. Em sua rede social, a ex-apresentadora da atração com artistas mascarados compartilhou uma foto com a loira e falou sobre ela ficar em seu lugar.

A baiana então enalteceu a trajetória da ex-SBT e falou como esse momento é de grande importância na carreira dela. Ivete Sangalo então não deu abertura para rumores e já deixou claro que é grande admiradora da apresentadora, pretendendo acompanhar e aplaudi-la nas telinhas.

"Eliana, querida, eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na tv. E eu como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pra você, pois merece demais! Um cheiro", falou ela ao saber da notícia.