Ivete Sangalo deixa Giovanna Ewbank chocada: ‘Nunca me contou!

Ivete Sangalo faz pegadinha com Giovanna Ewbank em podcast e faz a apresentadora ficar muito curiosa com assunto do passado. Saiba o que aconteceu!

A cantora Ivete Sangalo agitou o podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira, 12. Ela foi a entrevistada da edição e resolveu fazer uma pegadinha com a loira. No meio da conversa, a cantora disse que teria ficado com Bruno Gagliasso no passado e deixou Giovanna chocada com a revelação. Porém, ela desmentiu tudo e disse que era apenas uma mentira para divertir o podcast.

No meio da conversa, Ivete levantou o assunto de que já teria ficado com Bruno Gagliasso. Giovanna ficou chocada e surpresa com a revelação. "Ele nunca me contou!”, disse ela. E a cantora respondeu: "Isso não ficou público, foi uma coisa… Ele nunca te contou? Todo mundo que sentou nessa cadeira pegou Bruno! Eu me senti à vontade de desabafar aqui. Ela chega a estar vermelha”.

Então, ela contou toda uma história de como teria acontecido o affair. "Tem muitos anos isso. Foi carnaval, de uma forma muito sorrateira. Eu estava no trio, ele estava no camarote de Daniela Mercury. Passei cantando e ele com um sorrisão… Eu não estava fazendo nada, falei: ‘Tudo bom?’. Ele deu um tchau. Vem aqui. Eles vieram, eu desci para beber uma água… A casa caiu no camarim. Eu falei para ele: ‘Isso não pode sair daqui’. Ele estava no trio, toda vez que eu descia para beber água, ele descia junto comigo. Depois do carnaval, a gente passou uma semana no hotel”, declarou.

Ewbank continuou muito surpresa com a revelação. Assim, Ivete logo desmentiu a história. Ela disse que nunca ficou com Bruno, apenas quis inventar uma história para brincar. "Isso é mentira! Você acha que eu ia pegar Bruno. Eu combinei com Leo [Fuchs, produtor do podcast]. Eu sou atriz. Bruno, essa mulher é louca com você! Bruno, querido, desculpa, eu não aguentei. Eu falei para Leo: ‘Todo mundo que senta naquela cadeira, pegou Bruno. Eu tenho que fazer parte’”, revelou.

View this post on Instagram A post shared by Artur Moreno e Radamés Keller (@fofoquei)

Ivete Sangalo exibe boa forma na academia

A cantora Ivete Sangalo agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova selfie no espelho da academia. A beldade chamou a atenção para o corpo repleto de curvas ao aparecer com um look justinho.

Na foto, ela surgiu de calça legging e camiseta cropped. O modelito destacou a silhueta fininha dela, que ainda caprichou na pose na hora do registro após o treino. “Bom dia! Já começando na pressão, porque hoje é dia!”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Gata garota”, disse um seguidor. “Como é linda”, afirmou outro. “Bem menininha, toda natural, bonita”, declarou mais um. “Perfeita”, escreveu outro.