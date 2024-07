Isis Valverde reflete sobre trajetória como atriz: 'Já me perdi'

Após encerrar uma gravação, Isis Valverde fez uma longa reflexão sobre o caminho que trilhou como atriz, relembrando de momentos de alegria e angústia

Isis Valverde compartilhou com seguidores os bastidores de uma gravação da qual participou, nesta segunda-feira (8), e aproveitou a deixa para refletir sobre a jornada como atriz. A artista relembrou momentos de felicidade na profissão e também aqueles em que não sentiu segurança para dar continuidade à carreira.

"Mais uma jornada chega ao fim! Divido com vocês essa paixão infantil. Durante minha jornada, me perdi de mim algumas vezes, deixei minha vida correr solta sem rédea. Durante minha cavalgada visitando outras almas, tropecei em minhas dores, me engasguei com palavras não ditas", começou a atriz no textão.

Além da reflexão, Isis compartilhou algumas fotos dos bastidores da produção que estava gravando, da qual ainda não deu muitos detalhes, mas se mostrou emocionada pelo fim, contemplando o poder das artes cênicas:

"Hoje, sei que não viveria sem a possibilidade de contar outra história, uma outra realidade, em que não fosse essa a que estou fadada a viver até o fim. Sou tantas, tenho tantas, amo tanto a vida que não me contento apenas com uma. Viva o cinema, viva a arte de se permitir, viva o teatro, a tela, viva o ator. Que sorte a minha", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis grava primeira produção internacional

Nos últimos tempos, Isis tem recebido destaque não só no Brasil, como também no cinema internacional. A artista foi a única brasileira a fazer parte da produção Alarum, de Michael Polish, um projeto que aconteceu nos Estados Unidos, e onde a atriz teve como parceiros os atores Scott Eastwood e Sylvester Stallone, que também trabalhou como produtor executivo.

O projeto foi uma conquista do primeiro papel internacional dela, que não escondia o desejo de expandir os horizontes da atuação, quando passou parte de 2022 fora do Brasil para estudar técnicas e criar vínculo com profissionais do meio no estrangeiro.