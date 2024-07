Isis Valverde mostra bastidores de gravação em estúdio

Misteriosa sobre os projetos da carreira, a atriz Isis Valverde mostrou os bastidores de uma gravação em áudio de que participou, atiçando os fãs

Isis Valverde fez mistério com seguidores ao mostra um pouco do novo trabalho em que envolvida, nesta sexta-feira (12). A atriz compartilhou bastidores de um estúdio de gravações em áudio e mostrou um trecho da sonora que estava fazendo, sem entrar em detalhes sobre do que se trataria o projeto.

"Soon ("Em breve", traduzido para português)", escreveu a artista na legenda da publicação.

Entre os registros, a artista compartilhou um vídeo, onde aparece vocalizando alguns sons de agonia e tensão, além de algumas fotos conceituais com o equipamento de gravação, exibindo um pouco do roteiro que seguia e o ambiente de trabalho.

Para ficar à vontade no estúdio de gravação, a artista usava um moletom folgado na cor branca e uma calça preta de tecido larguinho. Isis não esclareceu aos seguidores se a produção se tratava de uma dublagem.

Nos comentários, fãs avaliaram a performance da atriz: "Acho muito bom esses vídeos em que mostram o trabalho de dublagem", escreveu um deles. "Eu estava ansiosa. Aumentei o volume para ouvir mais coisa dessa linda", brincou uma admiradora. "O que a Ritinha está dublando", disse a outra, recordando o papel de Isis em A Força do Querer (2017).

Isis Valverde faz reflexão sobre a vida como atriz

Recentemente, a atriz fez uma longa reflexão sobre a carreira de atriz, para se despedir da produção que estava gravando nos últimos tempos. A artista relembrou dos momentos difíceis da carreira, em quais ela se viu perdida, e se animou pelo sucesso.

"Hoje, sei que não viveria sem a possibilidade de contar outra história, uma outra realidade, em que não fosse essa a que estou fadada a viver até o fim. Sou tantas, tenho tantas, amo tanto a vida que não me contento apenas com uma. Viva o cinema, viva a arte de se permitir, viva o teatro, a tela, viva o ator. Que sorte a minha", disse ela em um dos trechos da publicação.