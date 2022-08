Isis Valverde fala sobre vida amorosa: ''Depende do dia''

Atriz Isis Valverde quebra silêncio sobre vida amorosa após suspeita de novo affair na Grécia

A atriz Isis Valverde (35) está vivendo um novo capítulo em sua vida. Após se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos para se dedicar a sua carreira e aos estudos, ela vem levantando suspeitas de um novo amor nas últimas semanas.

Para abordar sobre esse assunto, a mãe do pequeno Rael, de apenas 3 anos, usou o Instagram Stories para responder perguntas enviadas pelos fãs. A estrela ironizou ao ser questionada sobre estar solteira.

"A gente nunca sabe, depende do momento, do dia, da hora, da pessoa, do rolê. Às vezes a gente não sabe muito", disse ela com tom de humor.

Isis Valverde fala sobre vida amorosa:

Ainda nesta semana, ela foi clicada se divertindo na Grécia, e levantou suspeitas de estar vivendo um novo amor, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Assim como o filho de Faustão, João Guilherme Silva (18) e amada, Schynaider Moura (34), que compartilharam uma foto ao lado de Isis e um moreno misterioso.

Fim do casamento de Isis Valverde e André Resende

Casados desde 2018, Isis Valverde e André Resende, pais de Rael Valverde Resende, de 3 anos, anunciaram o fim do casamento na quarta-feira, 23, de fevereiro por meio de um comunicado da assessoria de imprensa.

