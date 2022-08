Isis Valverde fala sobre saudade do pai: ''A vida te exige força para seguir''

Atriz Isis Valverde presta linda homenagem ao pai, Rubens Valverde, e desabafa sobre a falta que sente dele

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 07h21

A atriz Isis Valverde (35) usou suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 12, para lembrar de seu pai com carinho.

Em seu perfil no Instagram, a artista, que está morando nos Estados Unidos para se dedicar aos estudos e carreira, compartilhou uma sequência de fotos ao lado de Rubens Valverde, que faleceu no início de 2020. A famosa, mãe do pequeno Rael (3), declarou seu amor pelo pai ao recordar momentos que viveram juntos e fez desabafo sobre a saudade.

"Eles falam que nunca passa, isso eu sei! Mas às vezes, no meio da noite a saudade bate errado e dói lá no fundo, acertando aquela menina que você embalava, aquela menina que tossia com asma e tinha febre alta e que só melhorava com os seus abraços! Às vezes, dói uma dor tão grande, que fica difícil respirar e a gente acha que nunca vai ser como antes!", começou escrevendo.

"A vida te exige força para seguir e você me ensinou tanto isso, que quando me viu forte e voando, resolveu que era a hora de voar pra longe! Só que… essa noite, eu gostaria muito de poder ligar pra você e passar horas conversando e gargalhando! A saudade tá grande hoje! Te amo pai! Sinto sua falta!", disse ainda na legenda.

Isis Valverde se declara para o pai:

Isis Valverde comenta sobre a vida amorosa

Isis Valverde vem levantando suspeitas de um novo amor. Solteira desde a separação de André Resende, a estrela ironizou ao ser questionada sobre estar solteira. "A gente nunca sabe, depende do momento, do dia, da hora, da pessoa, do rolê. Às vezes a gente não sabe muito", disse ela.

