Isis Valverde encanta seguidores com fotos de sua viagem pela Bahia

Atriz Isis Valverde passou a virada do ano em Caraíva e vem compartilhando fotos de sua viagem pela Bahia

Nesta quarta-feira, 4, a atriz Isis Valverde (35) deixou seus seguidores babando em um novo álbum de fotos de sua viagem pela Bahia. Nos cliques, ela aparece com o look escolhido para ir para a praia, encantando seus seguidores com seu corpaço.

A morena surgiu em seu perfil oficial no Instagram usando um biquíni preto e chinelos, completando o look praiano com uma saia amarela bem pequeninha e um lenço na cabeça amarrando seu cabelo para trás.

Isis foi para Caraíva, no estado da Bahia, para passar a virada do ano, mas esticou sua estadia no lugar paradisíaco para além do Réveillon. Ela apareceu junto de algumas amigas, incluindo a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para Isis e sua beleza escultural. “Você é maravilhosa”, exclamou um seguidor. “Quando a gente fala sobre perfeição, é disso que eu estou falando…”, exaltou uma outra. “Isso sim é beleza pura”, comentou uma terceira internauta. Além das milhares de carinhas de apaixonados e corações enviados para a atriz.

Veja a publicação de Isis Valverde durante sua viagem pela Bahia que deixou seus seguidores encantados:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Solteira desde fevereiro do ano passado, a atriz Isis Valverde passou a virada do ano com amigos em Trancoso, no estado da Bahia. Na segunda-feira, 02, ela abriu o álbum de fotos da viagem e recebeu elogios dos seguidores. "Toda linda", se derreteram. Nas imagens, Isis aparece exuberante com um vestido de seda, bolsa de plumas e sandália branca na praia. "Essa Isis é com certeza a mulher mais linda do mundo", escreveu um seguidor da atriz.