Isis Valverde elege look impressionante para conhecer atriz Julie Andrews

Nos EUA, atriz Isis Valverde apostou em produção deslumbrante para evento com Julie Andrews

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 07h32

A atriz Isis Valverde (35) participou de um evento em Los Angeles com a atriz Julie Andrews (86).

Nesta quinta-feira, 9, a brasileira compartilhou fotos do momento em sua rede social com a intérprete da rainha avó no filme O Diário da Princesa e impressionou com a produção escolhida para o momento.

Usando uma maquiagem bem marcada com batom escuro, Isis Valverde apostou em cabelos presos e a atenção ficou no vestido preto de mangas bem colado. Cheio de brilhos e um detalhe em cima, a peça deixou a famosa deslumbrante.

Para arrematar o look, a atriz escolheu sapatos vermelhos. "It was such a great night", falou ela sobre ter tido uma ótima noite.

Nos comentários, os internautas ficaram admirados com os registros da mãe de Rael (3). "Que deusa", exclamaram os seguidores. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda recentemente, Isis Valverde arrancou suspiros em sua rede social ao compartilhar fotos de biquíni de lacinho tomando sol em sua casa no Rio de Janeiro. Em fevereiro deste ano, a atriz anunciou o fim de seu casamento com André Resende.

Isis Valverde mostra encontro com Julie Andrews; veja: