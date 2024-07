Isis Valverde celebra aniversário do noivo em festa simples com os herdeiros

Ao lado do filho e dos enteados, Isis Valverde compartilha fotos da celebração antecipada do aniversário do noivo, o empresário Marcus Buaiz

Nesta quinta-feira, 11, Isis Valverde mostrou que comemorou antecipadamente o aniversário do noivo, o empresário Marcus Buaiz, com uma festa simples em casa. Em suas redes sociais, a atriz revelou que a celebração contou com a presença de seu filho, o pequeno Rael Valverde, e dos enteados, João Francisco e José Marcos.

Apesar do empresário só completar mais um ano de vida daqui há alguns dias, Isis mostrou que ele ganhou um bolo simples para comemorar em casa com toda a família. Em seu perfil no Instagram, a atriz dividiu o clique em que aparece ao lado dos herdeiros e do noivo, e depois mostrou o futuro marido cortando o primeiro pedaço do doce.

Ainda no álbum de fotos, Isis incluiu alguns registros para revelar como foram seus últimos dias: trabalhando, viajando com o noivo e descansando ao lado dos herdeiros. Na legenda, a artista celebrou sua família e fez uma declaração aos meninos: “Quando a casa fica cheia e o coração transborda! Amo vocês”, ela escreveu na publicação.

Nos comentários, a estrela ganhou muitos elogios pela simplicidade da celebração e também pela família: “Marcus acertou! Isis é um espetáculo de mulher”, disse uma seguidora. “Imaginei eles tendo uma menina e sendo a cópia da Isis também”, escreveu outra. “Família linda e abençoada”, escreveu uma terceira. "Que bom te ver feliz, sua linda", disse mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Vale lembrar que Isis ficou noiva em uma festa intimista no final do ano passado e estaria planejando subir ao altar em novembro deste ano. É bom lembrar também que ela foi casada com o modelo André Resende, com quem teve o filho, o pequeno Rael, que está com cinco aninhos. Seu enteado João tem 10 anos, enquanto José tem 12.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Isis Valverde enfrentou rumores de crise no noivado:

Recentemente, Isis Valverde surpreendeu ao se pronunciar para esclarecer os rumores que envolvem seu noivado. Em suas redes sociais, a atriz negou que ela e o noivo tenham apagado as fotos juntos após boatos. Aliás, ela explicou que está muito ocupada "vivendo" e, por isso, não posta tanto, mas assegurou que eles seguem juntos e felizes!

Através dos stories no Instagram, Isis apareceu ao lado do empresário e colocou um ponto final nos rumores de que seu relacionamento estaria passando por uma crise: “Gente, deixa a gente quieto (risos). Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já, tá? A gente não posta foto juntos porque a gente está vivendo”, iniciou o desabafo sobre os rumores.