Isis Valverde arranca elogios de seguidores ao surgir de minissaia

Atriz Isis Valverde aposta em look de top e minissaia roxa combinando para encantar seguidores

Na noite desta quinta-feira, 12, a atriz Isis Valverde (35) decidiu encantar a internet! Em suas redes sociais, a famosa apareceu com um look combinandinho, composto por um top sem alças e uma minissaia roxa, em poses e carões para as lentes da câmera.

“A magia da descoberta nos olhos de quem vê”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a morena surge rodeada de natureza, esbanjando beleza. Além de completar a postagem com outras fotos aleatórias de seus dias.

Os comentários foram inundados de elogios para a beleza de Isis. “Afffffff que tiro meu Deus!”, exclamou uma seguidora. “Casa comigo mulher”, pediu um outro internauta apaixonado pela atriz. “Meu senhor, essa mulher é simplesmente maravilhosa”, exaltou um terceiro fã. Além dos milhares de emojis de carinhas apaixonadas, palminhas e corações enviados para a famosa.

Veja a publicação da atriz Isis Valverde ostentando toda sua beleza com um look combinando de top e minissaia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)



Em Minas Gerais, Isis Valverde rouba a cena de biquíni cavado

Dona de uma beleza estonteante, Isis Valverde encantou os seguidores ao compartilhar uma série de registros de biquíni! Curtindo dias de descanso na casa da família em sua cidade natal, Aiuruoca, em Minas Gerais, a artista mostrou como foi o final de semana.

Aproveitando o sol, a gata renovou o bronzeado à beira da piscina e ostentou seu corpaço escultural ao posar com look de banho marrom. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa, que já finalizou as gravações do filme em que interpreta a socialite mineira Ângela Diniz (1944 - 1976), ainda surgiu tomando banho de ducha. “'Quem disse que eu me mudei? Não importa que a tenham demolido: A gente continua morando na velha casa em que nasceu'”, disse Isis.